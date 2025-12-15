KELAが、事業拡大と西日本エリアにおける顧客支援体制の強化を目的として、2025年12月15日に大阪市に西日本支社を開設。ランサムウェア攻撃などが巧妙化する中、関西圏を中心に中国・四国・九州・沖縄エリアまで、より迅速かつ地域に根ざしたセキュリティ支援を展開します。 KELA「西日本支社」 開設日：2025年12月15日所在地：大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル 3F代表者：西日本支社長 坂中 勇介 KELA日本法