「パレットデポ」にて、2025年12月15日より「軽量タイプ」「ハーフタイプ」のレンタル提供を開始。廃棄パレットを再生利用した環境配慮型のイベント什器に、女性でも持ち運べる軽さや狭いスペースでも使いやすいサイズが新たにラインナップされます。 エスコット「パレットデポ」軽量タイプ／ハーフタイプ 提供開始日：2025年12月15日価格：各2,000円／1週間(税別・屋内利用)配送拠点：埼玉県三芳町（全国対応）&#