2025年12月25日（木）から2026年1月4日（日）の11日間、特別編成「ディズニー・チャンネルの冬休み」がディズニー・チャンネルにて放送！人気アニメシリーズから『フィニアスとファーブ』、『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』の新シーズンおさらい放送の後に新エピソードを日本初放送！人気の大作映画も毎日放送する。さらに『ビッグシティ・グリーン』の100話突破を記念した特別編成では第1話から連続で放送し、ラス