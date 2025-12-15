岡山県航空企画推進課によりますと、岡山空港発着の岡山－上海線は、現在週5往復（火・木・金・土・日）運航されていますが、運航する中国東方航空から今月16日以降、来年3月28日まで全便を運休すると連絡があったということです。 運休の理由について中国東方航空は「市場の影響によるもの」と説明しているということです。