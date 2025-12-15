川崎フロンターレは15日、ファジアーノ岡山からドイツ人GKスベンド・ブローダーセンが完全移籍で加入することを発表した。現在28歳のブローダーセンはハンブルクで生まれ、地元クラブのザンクトパウリでプロデビューを飾った。世代別ドイツ代表でのプレー経験も持つ同選手は、2021年夏から横浜FCに加入し、同クラブで公式戦通算66試合に出場した。2024年から岡山に活躍の場を移すと、1年目はJ2リーグのベストイレブンに選ば