女優で声優の戸田恵子が14日に自身のアメブロを更新。撮影の疲れから昼過ぎまで寝ていたことを明かすと同時にイベントのリハーサルへ参加したことを報告した。この日、戸田は自身が出演するドラマ『終活シェアハウス』（NHK BS・BSP4K）について「第9話ご視聴ありがとうございました！」と感謝を述べ「来週はついに最終回だー！お見逃しなくね」と呼びかけた。続けて、周囲から「姉さん、家でゆっくりしてる日なんてあるんですか〜