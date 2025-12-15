2025−26シーズンのプレミアリーグにおける最速ゴールがすぐさま更新された。14日、プレミアリーグ公式サイトが伝えている。13日に行われたプレミアリーグ第16節のリヴァプールとブライトンの一戦で、ウーゴ・エキティケが試合開始46秒で先制点を挙げていたことから、今シーズンのプレミアリーグではこれが最速弾となっていた。しかし、そのわずか23時間後に開催されたウェストハムとアストン・ヴィラの一戦で、敵陣深い位置