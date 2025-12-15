コールマンは、定番の「ウォーカー」シリーズを進化させた新たなシティユースバッグ「ユニウォーカー」シリーズ（全9モデル）を、来年2月から順次発売する。「ユニウォーカー」シリーズは、「Universal（普遍的な）」・「Unique（自分らしさ）」・「Unisex（性別を超えて）」という3つの「Uni（ユニ）」をコンセプトに掲げた、より自由で、しなやかで、軽やかな日常をサポートする新発想のバッグシリーズ。シーンも性別も選ばずに