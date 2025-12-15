ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、12月13日から、ビジネスウェア専門店「はるやま」において、ワールドグループのフィールズインターナショナルが展開するキャリアブランド「INDIVI（インディヴィ）」の来年S／Sモデル「キャリーマンツイーディーセットアップ」の販売を開始した。同商品は、「スーツでも単品使いでも着回し力抜群！大人の上品セットアップ」をコンセプトに開発した。ビジネスからセレ