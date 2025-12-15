シンガーソングライターの久保田れなが15日までに、自身のXで結婚を発表した。【写真】妹・紗友と笑顔で！晴れ着姿で結婚を報告した久保田れな久保田は「平素より格別のお引き立てを賜り、心よりお礼申し上げます」と書き出し、「かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」とつづった。「活動が終えるまで、私のわがままをなにより優先してくれ 心が曇る日も大きな雨が