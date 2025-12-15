日銀は12月の短観（企業短期経済観測調査）の結果を発表し、大企業の製造業での景気判断が3期連続で改善しました。日銀短観は景気が「良い」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた企業の割合を差し引き、指数化するもので、12月は、大企業の製造業でプラス15で前回から1ポイント上回り、3期連続で改善しました。一方、大企業の非製造業はプラス34と、前回の調査から横ばいで、「運輸・郵便」に改善が見られる反面、「宿泊・飲食