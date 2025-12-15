1年間にかかった医療費を合算してみたら約9万円――この金額だと「医療費控除の10万円」に届かないため控除対象にならないと思っていませんか。実は、「10万円ルール」に当てはまらない場合でも、条件を満たせば控除が受けられる可能性があります。 本記事では、医療費控除の基本とともに、10万円に満たない場合でも控除が受けられるケースについて分かりやすく解説します。 医療費控除とは