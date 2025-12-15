イングランド・チャンピオンシップ（２部）のサウサンプトンに所属するＭＦ松木玖生（２２）が、トンダ・エッカート監督から?辛抱?を求められた。青森山田高出身の松木はＪ１ＦＣ東京を経て２０２４年夏にサウサンプトン入り。昨季の武者修行を終え、今季は保有元に復帰したが、不遇の時を過ごしている。８月３０日に行われたワトフォードとのリーグ戦を最後にトップチームで出番なしが続く。そんな中、英メディア「デーリー