【モデルプレス＝2025/12/15】俳優の宮崎秋人（35／※「崎」は正式には「たつさき」）と女優の瀬戸さおり（36）が12月15日、双方のSNSを通じ結婚したことを発表した。【写真】瀬戸康史の美人妹、結婚相手・35歳人気俳優と見つめ合う2ショット◆宮崎秋人＆瀬戸さおり、結婚発表宮崎と瀬戸は、互いに見つめ合う2ショットの写真を添え「私事で恐縮ではございますが、この度、宮崎秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させ