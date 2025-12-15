【モデルプレス＝2025/12/15】女優・タレントの大原優乃が12月13日、自身のInstagramを更新。ヘアカット中の姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】26歳女優「格好良すぎ」印象ガラリの新ヘア披露◆大原優乃、ヘアチェンジ姿を公開大原は「ちょいウルフ」とつづり、ヘアカット中の写真を投稿。明るめのボブヘアから、暗いトーンで顔周りにレイヤーが入ったショートスタイルを披露している。◆大原優乃の投稿に反響この投稿に