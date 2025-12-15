とんかつ専⾨店「かつや」は、12月15日から「豚ロース4kgが当たるクリスマスキャンペーン」を国内全店で開始した。当選者に、アメリカ産豚ロース肉約4kgをプレゼントするキャンペーン企画。2024年に実施し、多くの反響を得たとして今年も開催する。コンセプトは、『「サンタクロース」ならぬ「豚ロース」が家にやってくる!?』。当選した250名に、総量約4kgのブロック肉を冷凍便で配送する。期間中、対象商品の注文1品で1口応