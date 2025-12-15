寿司チェーン「スシロー」は12月15日から、「本鮪大とろ」を税込150円〜の特別価格で販売する。価格は店舗によって異なる。販売予定総数の432万食がなくなり次第終了となる。「本鮪大とろ」は、地中海産の本鮪大とろを使用。とろける脂の甘みと旨み、本鮪ならではの香りの余韻を楽しめるという。スシロー「本鮪大とろ」各店舗の販売状況や価格は、アプリ･Webサイトで確認できる。〈年末年始の集まりにおすすめの「冬のごちそうセッ