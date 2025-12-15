雪が降る寒い季節、女の子が「行きたい！」と思っているデートスポットはどこなのでしょうか？今回はオトメスゴレンの女性読者のみなさんに、「雪が降る季節に行きたいデートスポット」について聞いてみました。みなさんのデートプランの参考になればと思います。【１】まだ誰の足跡もついていない雪原での「雪遊び」「誰もいない二人きりの雪原での雪遊びなんて、かなり素敵。」（１０代女性）のように、まっさらな雪原での雪遊