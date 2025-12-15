【アッセンブル・ヒロインズ ルーラー/レオナルド・ダ・ヴィンチ【Summer Queens】】 2026年7月 発売予定 価格：9,900円 【ルーラー/レオナルド・ダ・ヴィンチ【Summer Queens】】 2026年7月 発売予定 価格：21,780円 あみあみ、でじたみん、東京フィギュア限定商品 アワートレジャー