バイオリニスト・木嶋真優が、誕生日に際して自身のＳＮＳを更新した。木嶋は１５日までに自身のインスタグラムを更新し、白いモコモコトップスに黒いミニスカートを合わせたコーデでバースデープレートを前に笑顔を見せるショットなどを公開。「何十年前かの今日、私は生まれたようです今日無事に歳を重ねることができました」と誕生日を迎えたことを報告し、「楽しいことも悲しいことも全てひっくるめて幸せに過ごせていま