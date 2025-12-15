¥é¥ó¥Á¥¢¤Ï¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ï¡¢Í¥Èþ¤Ê³°´Ñ¤Î¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥¯¡¼¥Ú¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£´õ¾¯¤Ê¥ï¡¼¥¯¥¹¥«¡¼¤ÎÀ¸¤­»Ä¤ê¤ò¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ø¥Ã¥»¥ë¥¿¥¤¥ó¤¬»î¾è¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û1970Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¹ë²÷¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÅÁÀâÅª¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë¤³¤Î¸µ¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤¬Á´³«¤ÇÌÔ¤ê¶¸¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÜÞ¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²»¶Á¤òÈ¯¤¹¤ë¡£3¡¢4¥Þ¥¤¥ëÀè¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç