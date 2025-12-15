（C）LAPONE GIRLS 撮影／高田梓 ハタサトシ ガールズグループME:Iが、12月13日・14日に東京・有明アリーナで年内ラストの単独公演『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I" ENCORE IN TOKYO』を開催した。本公演は、夏に6都市13公演を行った初の全国アリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』のアンコール公演。チケットは完売し、2日間で計2万人超のファンが客席を埋め尽くした。