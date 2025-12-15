巨人・中川皓太投手が１５日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、６５００万円増の年俸１億５０００万円でサインした（金額は推定）。新たに複数年契約も結び「（開幕）２軍スタートだったんですけど『上がってきてから最後まで、怪我なくしっかりフルで頑張ってもらった』と。そこをすごく評価してもらいました」と球団から声をかけられたことを明かした。１５登板に終わった昨季から一転、今季はチーム最多６３登板で