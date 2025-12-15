Ｊ２藤枝ＭＹＦＣの監督に就任する槙野智章氏（３８）が１５日、静岡・藤枝市内で就任会見を行った。自身初となるＪクラブでの監督就任となり、会見では今後のビジョンなどを熱く語った。会見で報道陣から生活拠点について質問が及ぶと、クラブハウスにいる時間を大切にし、本拠地の街の人々との距離を縮めていきたい考えから「単身赴任」を選択したことを明かした。妻は女優の高梨臨で「そんなに興味ありますかね」と照れ笑い