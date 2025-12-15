フリーアナウンサー垣花正が、14日放送のニッポン放送「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」（午後5時50分）に出演。ヒコロヒーがTOKYO MX「5時に夢中！」を卒業した理由を明かした。元ニッポン放送の垣花、元日本テレビの羽鳥慎一、藤井貴彦の、同期フリーアナ3人による特番。オープニングでヒコロヒーの話題になると、垣花は自身がMCを務める「5時夢」について「ヒコロヒーさんと言えば『5時に夢中！』のレギュラーだったんです