圏央道に「新・休憩施設」ついに誕生！ 「空白地帯」解消で“トイレ我慢”とおさらば!? 24時間営業「ファミマ」もある「坂東PA」2025年12月12日にNEXCO東日本は、圏央道（首都圏中央連絡自動車道）の坂東IC〜常総IC間（外回り）において、新たな休憩施設「坂東PA」を2026年（令和8年）1月31日にオープンすることを発表しました。これまで休憩スポットが少なかった圏央道の「空白区間」に待望のパーキングエリア（PA）が誕生。