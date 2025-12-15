私はサナ。娘のナツを育てるシングルマザーです。両親はすでに他界していて、私には頼れる身内がいません。しかし仲良くしている保育園のママ友カナコちゃんは、なにかと「実家に助けてもらっている」ことを話に出してきます。私のモヤモヤは次第に大きくなっていきました。そしてある日、決定的な出来事が……。一緒に出かけた先でカナコちゃんは「たまたま両親が近くに来たから」という理由で、なにも言わず勝手に帰ってしまった