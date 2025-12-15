¡Ê³ô¡Ë¥µ¥é¡Ê³Þ²¬»Ô¡Ë¤Ï12·î12Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·Æ±Æü¡¢´ÆÆÄÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿½ÀÁÂåÍý¿Í¤Ï²ÃÆ£´²»ËÊÛ¸î»Î¤Û¤«4Ì¾¡Ê°¤Éô¡¦°æ·¦¡¦ÊÒ»³Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1¡Ý9¡Ý2¡Ë¡£´ÆÆÄ°Ñ°÷¤Ë¤Ï»³ºêÎÉÂÀÊÛ¸î»Î¡Ê¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê³°¹ñË¡¶¦Æ±»ö¶È¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2¡Ý6¡Ý1¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó157²¯±ß¡£2016Ç¯3·î¤ËÀßÎ©¡¢»ÜÀßÌîºÚ¤ÎÀ¸»ºÈÎÇä¤ÈÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£³Þ²¬ÏÑ´³