白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】チップインバーディでこのリアクション■ブリヂストンレディス（5月22〜25日、愛知県・中京ゴルフ倶楽部 石野コース、優勝：佐久間朱莉）シーズン序盤の佐久間朱莉は、“惜敗続き”の象徴のような存在だった。初優勝までに何度も涙をのんだが、そこからわずか1カ月。中京でのラウンドは、初優勝で得た自信