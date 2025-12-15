『機動戦士ガンダム』アムロ・レイのものまねでおなじみのピン芸人・若井おさむ（52）が15日、自身のインスタグラムを更新。「子供がおとといお人形の家が欲しいと言ったのでええの作ってます」とつづり、制作途中の“お人形の家”を披露した。【写真】「すごい！」「キレイなお家ができてますね♪」若井おさむがわが子のために手作りした“お人形の家”写真には、段ボールなどを駆使して作っている屋根付きの家が写っており、