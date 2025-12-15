日本サッカー協会(JFA)は15日、U-18サッカー日本代表の2025SBSカップ国際ユースサッカーのメンバー変更を発表しました。秦樹選手(横浜FCユース)と大石脩斗選手(鹿児島城西高)がケガのため不参加、代わって山口豪太選手(昌平高)、尾谷ディヴァインチネドゥ選手(FC東京U-18)が追加招集となりました。15日からトレーニングに入るU-18日本代表は山口智新監督の下、第1戦は18日に静岡ユース、第2戦は20日にU-18スペイン代表、第3戦は21