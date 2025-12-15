嘉悦大学は12月11日、「漢字の読みが難しい大学("難漢"大)調査」の結果を発表した。調査は2025年11月16日〜21日、全国のZ世代男女(15歳〜29歳)1,000人を対象にインターネットで行われた。○漢字の読みが難しい大学TOP10漢字の読みが難しい大学(上位10大学)難漢大学名ベスト3は「尚絅(しょうけい)」、「椙山(すぎやま)」、「嘉悦(かえつ)」で、「麗澤(れいたく)」と「畿央(きおう)」がそれに続いた。また8位〜10位の大学は漢字が特