【モデルプレス＝2025/12/15】明石家さんまが、12月14日に放送された自身の半生を描く日本テレビ系特番「誰も知らない明石家さんま」（よる7時〜）の第11弾に出演。長男・二千翔さんの披露宴の様子を公開した。【写真】70歳大物タレント「格好良い父親」長男＆妻との貴重な結婚式ショット◆明石家さんま、二千翔さんの結婚披露宴のスピーチの様子を公開二千翔さんは女優の大竹しのぶと大竹の前の夫であるドラマディレクターの服部