漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」決勝戦の審査員が2025年12月14日、同大会の公式サイトなどで発表された。SNS上では、M-1グランプリ2024で審査員として初登場した人物が外れたことに対し、「いないのツラすぎる」などと嘆く声が上がっている。「オードリーの若林は絶対入れてほしい」の声決勝戦の審査員を務めるのは、海原ともこさん（海原やすよ ともこ）、駒場孝さん（ミルクボーイ）、後藤輝基さん（フットボールアワー）