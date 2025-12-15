ガールズグループME:Iが、12月13日（土）・14日（日）に東京・有明アリーナにて年内ラストの単独公演「2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I" ENCORE IN TOKYO」を開催した。オフィシャルレポートを掲載する。【画像】ME:I、2025年ラスト単独公演（全8枚）本公演は、夏に6都市13公演を行った初の全国アリーナツアー「2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR ”THIS IS ME:I”」のアンコール公演。チケットは完売し、2日間で計2万人