7人組ガールズグループHANAが、1stアルバム『HANA』を2026年2月にリリースすることを発表した。タイトルはアーティストネームでもある「HANA」。”どんなところにも花は咲く、誰だって咲ける”というHANAらしいメッセージを込めた、グループ初のフルアルバムとなる。2025年4月のデビュー以降、ノンストップでリリースを重ね、シーンに確かな存在感を示してきたHANA。本作には、プレデビュー曲「Drop」から最新シングル「NON STOP」