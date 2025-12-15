「男性が土砂に埋もれている」 三重県鈴鹿市の結婚式場の解体工事現場で土砂が崩れ、巻き込まれた60代の男性作業員が心肺停止の状態です。 【画像を見る】結婚式場の解体現場で土砂崩れ 60代男性作業員が巻き込まれる 呼びかけに応じず容体不明 消防が救助活動中 事故があったのは、鈴鹿市寺家町の結婚式場の解体工事現場で、きょう午前9時ごろ、「男性が土砂に埋もれている」などと119番通報がありました。 周囲の土砂が崩れ