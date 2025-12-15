お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No.1（34）が14日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演した。占い師から「自分の欲望に素直なので、あえてそれ言ったら面白いんじゃないかって逆張りして、数々失敗している」と指摘を受けけたすがちゃん。共に出演した「カカロニ」栗谷、「リンダカラー∞」Denは納得した様子で「確かに」と口をそろえた。すがちゃんは「昨日もそれ