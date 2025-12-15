■ノルディックスキージャンプW杯 個人ラージヒル第9戦（15日、ドイツ・クリンゲンタール）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催ノルディックスキーのワールドカップ、ジャンプ男子個人ラージヒル第9戦（ヒルサイズ＝HS140メートル、K点125メートル）が15日（日本時間）、ドイツ・クリンゲンタールで行われ、二階堂連（24、日本ビール）が2位、小林陵侑（29、チームROY）が3位と日本勢2人が表