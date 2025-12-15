１５日（日本時間１６日未明）の国連総会で、日本が策定を主導した再犯防止に関する国際ルールが採択される見通しとなった。日本独自の「保護司制度」を盛り込んでおり、政府は更生保護の理念やノウハウを共有することで、各国の再犯防止策に貢献したい考えだ。法務省によると、採択されるのは、加盟国が立法や政策立案で参照する基準の一つ「国連準則」。再犯防止には、地域社会の治安を向上させ、刑事司法のコストを低減させ