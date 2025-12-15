義母とは、最低限の関わりにしておきたいというのが嫁としての本音だと思います。義母に対して「苦手」「合わない」などのネガティブな感情を持っていると、そのような気持ちになってしまいますよね。しかし、それはただの思い込みの可能性もあるようで……？今回は、苦手意識があった義母に「私が孫の面倒を見ましょうか？」と言われて大好きになった話をご紹介いたします。働きたい気持ちを尊重してくれた「近所に住む義母に、