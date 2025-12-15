姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の小春（37）が、15日までにインスタグラムを更新。第2子妊娠を発表した。小春は「ツアー初日ありがとうございました!」と感謝を伝えた。続けて「さて、わがままリサイタルツアー残り3公演が終わったら2人目がお腹からアコーディオンを蹴り飛ばすのですこしライブをお休みいたします。リリイベも妹に託しました!」と発表し、妹もも（32）とのツーショットを公開。小春のおなかはふっ