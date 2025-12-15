サブウェイは2025年12月15日から18日まで、モバイルオーダー限定クーポンを配布しています。セット頼むならモバイルオーダーを使うべし！サブウェイの公式Xで配布している、4日間限定のお得なクーポン。公式アプリのモバイルオーダーからポテトドリンクセットを注文し、クーポンを利用すると、通常価格から100円引きになります。モバイルオーダーの会計画面でクーポン番号「MDL192」を入力し、「クーポンを取得する」をタップ、「