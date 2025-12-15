午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０６４、値下がり銘柄数は４８９、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に保険、陸運、水産・農林、輸送用機器など。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉄鋼、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS