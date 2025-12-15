EOS R6 Mark III Map Cameraは12月12日（金）、2025年11月度の「新品・中古デジタルカメラ人気ランキング」を公開した。 新品デジカメ11月ランキング ・1位：EOS R6 Mark III ・2位：GR IV ・3位：α7C II ・4位：X-E5 ・5位：Z5II ・6位：ZR ・7位：X-M5 ・8位：GR IIIx ・9位：Zf ・10位：α7 IV 11月21日に発売したキヤノン「EOS R6 Mark III」が初登場1位を獲得した。Map Cameraでは販売台数のほとんど