【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の正源司陽子が『EX大衆』1・2月合併号（12月15日発売）の表紙＆巻頭に登場している。 ■グラビアのテーマは“自分探し” 全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を成功させ、2026年1月28日には16thシングル「クリフハンガー」をリリースする日向坂46。正源司陽子は同シングルでフロントメンバーに選ばれ、グループを