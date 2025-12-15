【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ENHYPENが、2026年1月16日14時に7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』をリリースすることが発表された。 ■ヴァンパイアの恋人の物語を盛り込んだアルバム 彼らにとって約半年ぶりの新譜で、“罪”をモチーフとした新シリーズ『THE SIN』の幕開けを告げる本作。所属レーベルのBELIFT LABは、「ENHYPENのアルバムの根幹となる“ヴァンパイア社会”で罪とされて