ジェイック [東証Ｇ] が12月15日後場(13:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常利益は前年同期比41.3％増の2億1900万円に拡大し、通期計画の2億8900万円に対する進捗率は75.8％に達し、5年平均の48.4％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.5％減の7000万円に減る計算になる。 同時に、期