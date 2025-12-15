梅の花グループ [東証Ｓ] が12月15日後場(13:00)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常損益は2.5億円の赤字(前年同期は2.2億円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来の1億円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比29.3％増の7.9億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である8