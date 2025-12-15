15日13時現在の日経平均株価は前週末比788.77円（-1.55％）安の5万47.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1064、値下がりは489、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は347.63円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が251.69円、ＴＤＫ が52.14円、ファナック が41.78円、東エレク が40.11円と続いている。 プラス寄与度トップはリクル&#